البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

يمنيون وإيرانيون يقاضون الخارجية الأمريكية

متظاهرون في مطار لوس أنغليس مؤيدون لقرار قاض أمريكي بوقف قرار حظر دخول المهاجرين من 7 دول إسلامية
متظاهرون في مطار لوس أنغليس مؤيدون لقرار قاض أمريكي بوقف قرار حظر دخول المهاجرين من 7 دول إسلامية
4/8/2017

رفع عشرات اليمنيين والإيرانيين الذي حصلوا على فرص للهجرة إلى الولايات المتحدة دعاوى ضد وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة بعدما لم يتم التعامل مع طلباتهم للحصول على تأشيرات.

وجاءت الدعاوى بعد إعادة العمل بحظر السفر المؤقت الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وينص الحظر، الذي علقته محاكم قبل أن تقرر المحكمة العليا الأمريكية في يونيو حزيران إعادة العمل ببعض بنوده، على منع مواطني اليمن وإيران وأربع دول أخرى مسلمة ممن ليست لهم صلات "حقيقية" بأمريكيين من السفر للولايات المتحدة.

وقيدت المحكمة العليا بشدة عدد الذين تأثروا بالحظر لكن آلافا من مواطني الدول الست الذي كانوا قد فازوا في قرعة عشوائية للحكومة الأمريكية في العام الماضي للتقدم بطلبات للحصول على البطاقات الخضراء التي تمنحهم الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة ظلوا طي النسيان.

ونبهت رسائل بالبريد الالكتروني الفائزين بالقرعة الذين لا يزالون ينتظرون تأشيراتهم إلى أن "من المرجح عدم إصدار تأشيرات لحالاتكم" بسبب حظر السفر الذي يستمر 90 يوما.

وفي الدعوى القضائية التي رفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بالعاصمة واشنطن قال أكثر من 90 يمنيا وإيرانيا فازوا بالقرعة إن الحكومة الأمريكية ترفض إصدار تأشيراتهم بسبب حظر السفر.

وقال إيثر سونج المحامي في المركز الوطني لقانون الهجرة وهو أحد المنظمات التي تمثل الفائزين بالقرعة "هذا ليس صوابا ولا عدلا ولا قانونيا وسنقوم بما يلزم – ومنه الذهاب إلى المحاكم- للكفاح من أجل حقوق عملائنا".

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على القضية.

وفي الدعوى طلب الفائزون من الحكومة الأمريكية استكمال إجراءات تأشيراتهم قبل 30 سبتمبر أيلول حين ينتهي أجل أهليتهم للحصول على البطاقات الخضراء.

وقال عمر جودت وهو مدير بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "الفوز بمكان في القرعة أمر نادر وثمين. إن لم يحصل عملاؤنا على تأشيراتهم بحلول 30 سبتمبر فسوف يفقدون ما قد تكون فرصتهم الوحيدة ليكونوا أمريكيين".

واتحاد الحريات المدنية أحد المنظمات التي رفعت القضية نيابة عن الفائزين بالقرعة.

ووافق الكونغرس الأمريكي في عام 1990 على الشكل الحالي من برنامج "التأشيرة المتنوعة" الذي يجذب نحو 14 مليون متقدم كل عام وذلك لإتاحة فرص أمام مواطني دول أخرى ذات معدلات تاريخية منخفضة في الهجرة إلى أمريكا للحصول على الإقامة بالولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)