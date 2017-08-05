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سياسة

وكالة: تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

قوات تركية في سوريا
قوات تركية في سوريا
5/8/2017

قالت وكالة دوغان للأنباء السبت إن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الحدود الجنوبية مع سوريا ونقلت مدفعية ودبابات إلى المنطقة ليلا.

وأضافت الوكالة أن الجيش أرسل مدافع ودبابات ومركبات عسكرية إلى إقليم كلس الحدودي المقابل لمنطقة عفرين السورية التي يسيطر عليها الأكراد.

وقال مسؤولون أكراد إن الجيش التركي اشتبك مع القوات الكردية وحلفائها بالمنطقة في الأسابيع القليلة الماضية حيث جرى تبادل قذائف المدفعية وإطلاق الصواريخ.

كان التوتر المتصاعد بين الجانبين الحليفين للولايات المتحدة في شمال غرب سوريا الشهر الماضي قد أثار المخاوف من فتح جبهة جديدة للقتال في الحرب السورية متعددة الأطراف.

ولم يرد حتى الآن تعليق من المسؤولين الأتراك. وقالت أنقرة إنها لا تخطط لشن حرب ضد وحدات حماية الشعب الكردية لكن قواتها مستعدة للرد على أي تحرك عدائي من القوات الموجودة على الجانب الآخر من الحدود.

وتعتبر أنقرة ميليشيا وحدات حماية الشعب التي أقامت حكما ذاتيا في مناطق بشمال سوريا على الحدود مع تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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