هبوط طائرة بدون طيار انطلقت من غزة في إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي (السبت) إن طائرة بدون طيار، انطلقت من قطاع غزة هبطت في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني أن جنود الجيش الإسرائيلي عثروا على الطائرة ونقلوها إلى جهات التحقيق.

وكانت كتائب "الشهيد عز الدين القسّام" قد كشفت في مطلع العام الحالي أن مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، الذي اغتيل في ديسمبر / كانون أول الماضي، أنجز مع فريق التصنيع نحو 30 طائرة بدون طيار قبل حرب إسرائيل على قطاع غزة عام 2008.

وعثر على الزواري مقتولا بالرصاص يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 داخل سيارته وأمام منزله، وبعدها أعلنت كتائب القسام أن الزواري ساهم في صناعة طائرات "أبابيل" من دون طيار التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية أثناء العدوان على قطاع غزة في 2014، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء العملية.

وأكدت السلطات التونسية أن أجانب ضالعون في اغتيال الزواري، وقالت إن أجهزتها الأمنية اعتقلت بعض المشتبه في أنهم ساعدوا المنفذين، كما قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن هناك شبهة بشأن تورط إسرائيل في عملية الاغتيال.