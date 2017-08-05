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سياسة|كوريا الشمالية

مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

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5/8/2017

فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية (السبت) يمكن أن تخفض بمقدار الثلث عائدات الصادرات السنوية للدولة الآسيوية البالغة ثلاثة مليارات دولار.

وتأتي العقوبات جراء التجربتين اللتين أجرتهما بيونغيانغ على صواريخ باليستية عابرة للقارات في يوليو/تموز.

ويحظر القرار الذي أعدته الولايات المتحدة صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والحديد الخام والرصاص والرصاص الخام والمأكولات البحرية. ويحظر أيضا على الدول زيادة الأعداد الحالية من الكوريين الشماليين العاملين في الخارج كما يحظر أي مشروعات مشتركة جديدة معها وأي استثمار جديد في مشروعات مشتركة حالية.

ويضيف القرار الذي أقر بالإجماع تسعة أفراد وأربعة كيانات إلى القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة، ما يجعلهم عرضة لتجميد الأرصدة على مستوى العالم وحظر السفر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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