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سياسة|إيران

شاهد: روحاني يبدأ فترته الرئاسية الثانية بمهاجمة ترمب

5/8/2017

أدى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليمين الدستورية لبدء ولايته الثانية، وذلك بحضور مسؤولين دوليين بينهم الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني.

وأعاد الإيرانيون انتخاب روحاني رئيسا للمرة الثانية في مايو/ آيار الماضي بعد أن حصل على 57 في المائة من أصوات الناخبين أمام منافسه إبراهيم رئيسي. وانتخب روحاني رئيسا لإيران للمرة الأولى عام 2013.

وفي كلمته عقب مراسم أداء اليمين، اتهم روحاني الولايات المتحدة بمحاولة تقويض الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية الست.

وقال روحاني إن واشنطن "لا تلتزم بتطبيق الاتفاق النووي، ما يثبت أنها شريك لا يعتمد عليه بالنسبة للعالم وحتى بالنسبة لحلفائها القدامى".

وأضاف روحاني في تصريحات عنى بها الرئيس الأمريكي ترمب "من يريدون تمزيق الاتفاق النووي عليهم أن يعرفوا أنهم سيمزقون بذلك حياتهم السياسية".

وأدى الاتفاق الذي قاد روحاني المساعي لإبرامه في 2015 مع الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى إلى رفع أغلب العقوبات المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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