شاهد: بوتين يتحدى البرودة ويصطاد عاري الصدر في سيبيريا

تجرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ملابسه العلوية، وتحدى برودة الماء في بحيرة جبلية خلال رحلة صيد مكث خلالها ثلاثة أيام في سيبيريا.

وتأتي هذه الرحلة قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في مارس/آذار المقبل والمتوقع على نطاق واسع أن يخوضها ويكسبها.

وشاعت لبوتين (64 عاما) لقطات تنم عن قوته على نحو ساهم في رفع معدلات شعبيته العالية.

وقال الكرملين إن رحلة الصيد امتدت من الأول إلى الثالث من أغسطس/آب وكانت في جمهورية تيفا بجنوب سيبيريا على الحدود مع منغوليا على بعد نحو 3700 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

وأظهرت لقطات مصورة بثها الكرملين (السبت) بوتين، الذي دأب أيضا على ممارسة الفنون القتالية وهوكي الجليد، وهو يصطاد السمك بالرمح ويسبح ويأخذ حمام شمس برفقة وزير دفاعه سيرغي شويغو.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين (الجمعة): "المياه في البحيرة لا تكون أدفأ من 17 درجة، لكن هذا لم يمنع الرئيس من السباحة".

وأضاف: "وضع نظارة الماء وأنبوب التنفس واصطاد تحت الماء… لاحق سمكة ضخمة لساعتين. لم يكن هناك سبيل لضربها بالنار.. لكنه في النهاية حصل على ما أراد".