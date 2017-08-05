اليابان تدعو لحل الأزمة الخليجية عبر الحوار

دعا كنتارو سنوؤرا المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى حل الأزمة الخليجية عبر الحوار.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني المسؤول الياباني في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن وزير الخارجية أطلع "المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني على مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة وكافة الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر من قبل دول الحصار".

وعبر وزير الخارجية عن شكر وتقدير دولة قطر لموقف اليابان في الأزمة الخليجية الراهنة الداعي إلى الحوار بين كافة الأطراف لحل الأزمة. وأشاد بروح التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خاصة في مجال الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا الالتزام بمواصلة تقديم إمدادات مستقرة من الطاقة وتلبية كافة احتياجات اليابان منها.

من جهته، شدد مستشار رئيس الوزراء الياباني "على أهمية إبقاء وحدة دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأشار إلى "أهمية حل القضية عبر الحوار"، مؤكدًا "دعم اليابان للوساطة الكويتية".