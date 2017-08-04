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سياسة

منظمة التجارة العالمية تؤكد تسلمها شكوى قطر ضد دول الحصار

4/8/2017

قالت منظمة التجارة العالمية إنها تسلمت من قطر شكوى من السعودية والإمارات والبحرين بسبب قرار الدول الثلاث حصارها اقتصاديا ودبلوماسيا.

وذكرت المنظمة أن قطر طلبت منها عقد مشاورات لتسوية النزاع مع الإمارات والبحرين والسعودية بشأن الإجراءات التي تبنتها الدول الثلاث، والتي حدت من حركة السلع والخدمات في قطر، وكذلك المعاملات التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية.

واتهمت قطر في شكواها الدول الثلاث بتبني إجراءات تمثل محاولات قسرية لفرض عزلة اقتصادية.

وبتقدم قطر رسميا بطلب إجراء مشاورات مع الدول الثلاث – وهي الخطوة الأولى في أي نزاع تجاري – فإنها تعطي تلك الدول مهلة ستين يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية محتملة.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أعلنت في 18 من يوليو/تموز الماضي أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة في قطر ستقاضي دول الحصار وتطالب بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بسببه.

وكانت الدول الخليجية الثلاث – إضافة إلى مصر – فرضت في 5 من يونيو/حزيران 2017 حصارا اقتصاديا ودبلوماسيا على قطر، مع فرض حصار بري عليها وإغلاق للمجالات الجوية والبحرية أمامها.

المصدر : الجزيرة
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