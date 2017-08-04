محكمة أمريكية تلغي إدانة حارس في بلاكووتر بالقتل في العراق

ألغت محكمة استئناف أمريكية (الجمعة) إدانة حارس أمن سابق في شركة بلاكووتر بالقتل في قضية كبيرة ترجع إلى مذبحة سقط فيها 14 من المدنيين العراقيين العزل في بغداد عام 2007.

وأمرت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا بإعادة محاكمة ثلاثة من زملائه السابقين، ومحاكمة جديدة للمتعاقد الأمني السابق نيكولاس سلاتن بالقتل.

وقالت هيئة القضاة المؤلفة من ثلاثة أعضاء إن محاكمة سلاتن كان من المفترض أن تكون مستقلة عن محاكمة زملائه السابقين. وفي محاكمة جديدة سيتمكن سلاتن من تقديم أدلة على أن أحد المتهمين الآخرين هو الذي أطلق الرصاصة الأولى.

ومن ناحية أخرى قالت المحكمة إن "بول سلوغ" و"داستن هيرد" و"إيفان ليبرتي"، الذين أدينوا جميعا بتهمة القتل وتهم أخرى لدورهم في الواقعة، يجب إعادة محاكمتهم لأن عقوبة السجن لمدة 30 عاما طويلة للغاية.

كما ألغت المحكمة أيضا أحد إدانات ليبرتي بالشروع في القتل.

وامتنعت وزارة العدل عن التعليق. ولم يتسن الوصول إلى محامين عن المتهمين للتعليق.

وبرزت الواقعة التي حدثت في 16 من سبتمبر/ أيلول 2007 بسبب وحشيتها برغم أنها وقعت في مدينة كانت تشهد حربا طائفية مريرة كما أثارت جدلا بشأن دور شركات الأمن الخاصة التي تعمل لحساب الحكومة الأمريكية في مناطق الحرب.

وخلال الواقعة كان المتهمون المدججون بالسلاح في قافلة تابعة لشركة بلاكووتر مؤلفة من أربع شاحنات ويحاولون إفساح الطريق لمرور دبلوماسيين أمريكيين بعد انفجار سيارة ملغومة في منطقة قريبة.

وفي ميدان النسور فتح الحراس الأربعة النار على عراقيين من بينهم نساء وأطفال ببنادق رشاشة وقاذفات قنابل مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 17 آخرين.

وكانت الأحكام بإدانة المتهمين قد صدرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2014 وصدر وقتها حكم بحق سلاتن بالسجن مدى الحياة.