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سياسة

لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تقر مشروع قانون لوقف المساعدات للفلسطينيين

السناتور الجمهوري بوب كوركر
السناتور الجمهوري بوب كوركر
4/8/2017

أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تتوقف بموجبه مساعدات سنوية قيمتها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية.

ولاستئناف المساعدات يشترط مشروع القانون وقف صرف ما وصفها مشرعون بأنها مبالغ مالية تكافئ الجرائم العنيفة.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الخميس بأغلبية 17 صوتا مقابل أربعة لصالح مشروع القانون المعروف باسم تيلور فورس بعد أن قتل فلسطيني أمريكيا يبلغ من العمر 29 عاما طعنا حين كان في زيارة لإسرائيل العام الماضي.

ويجب أن يقر مجلسا النواب والشيوخ بكامل أعضائهما مشروع القانون ليتحول إلى قانون ويهدف إلى منع السلطة الفلسطينية من صرف رواتب يمكن أن تصل إلى 3500 دولار شهريا.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية المهاجم الذي طعن فورس لكن عائلته تتلقى مبلغا شهريا.

وقال السيناتور بوب كوركر، وهو رئيس اللجنة من الحزب الجمهوري وأحد رعاة مشروع القانون، في مؤتمر صحفي: "نأمل أن يحول ما حدث هنا بعد إقراره دون أن يلقى آخرون نفس المصير. شخص بريء يمارس أنشطته ببراءة يقتله شخص تعطيه حكومته حافزا للقيام بذلك".

وكان فورس طالبا بالدراسات العليا في جامعة فاندربيلت في تنيسي، وهي مسقط رأس كوركر، حين قتل.

المصدر : رويترز
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