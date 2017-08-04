عقار جديد لعلاج فيروس "سي" بجميع أنماطه الجينية

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (الجمعة) على عقار جديد لعلاج البالغين المصابين بالتهاب الكبد الوبائي "سي" ابتداءً من النمط الجيني الأول إلى السادس.

وأوضحت الهيئة في بيان ، أن" العقار الجديد يسمى "مافيريت" Mavyret)) ويعالج مرضى التهاب الكبد سي، للذين لا يعانون من تليف الكبد أو تليف الكبد المعتدل.

وأضافت الهيئة أن" العقار الجديد عبارة عن قرص واحد يؤخذ يوميًا، يستهدف أيضًا مرضى الكبد الذين يعانون من أمراض الكلى المعتدلة إلى الشديدة، أو الذين يخضعون لغسيل الكلى".

وأوضحت الهيئة أن" مافيريت هو العلاج الأول الذي يتم تناوله لمدة 8 أسابيع، ويستهدف جميع أنماط فيروس "سي" الجينية من الأول إلى السادس، حيث كانت مدة العلاج في السابق تستغرق نحو 12 أسبوعاً أو أكثر.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقييم سلامة وفاعلية العقار الجديد، من خلال التجارب السريرية، على ما يقرب من ألفين و300 من البالغين، الذين يعانون من عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائى سي، دون تليف الكبد أو مع تليف الكبد المعتدل، للنمط الجيني من الأول إلى السادس.

وأظهرت نتائج التجارب على المرضى الذين تلقوا العلاج لمدة 8 أو 12 أو 16 أسبوع، أن" الفيروس اختفى لديهم في الدم، بعد 12 أسبوعاً من انتهاء العلاج، بنسب شفاء تراوحت ما بين 92% إلى 100%.

وبحسب الهيئة، فإن" الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للعقار تمثلت في الصداع والتعب والغثيان.

وفيروس "سي" هو مرض فيروسي يمكن أن يؤدي إلى تراجع وظائف الكبد أو الفشل الكبدي، إذا لم يتم اكتشافه بسرعة، وقد ينتهي المطاف مع بعض المرضى إلى الإصابة بتليف الكبد، كما أن الفحص الفعال والتشخيص السريع والحاسم، يوقف انتشار الفيروس.

ووفق آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن 150 مليون مريض جديد يصابون بعدوى الفيروس سنويًا على مستوى العالم، بينهم 3.2 مليون شخص في الولايات المتحدة فقط، ويموت سنويًا أكثر من 500 ألف مريض آخرين جراء الإصابة بأمراض الكبد الناجمة عن هذا الالتهاب.