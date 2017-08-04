الكرملين يتفق مع ترمب في أن العلاقات "عند مستوى خطير"

قال الكرملين الجمعة إنه يتفق تماما مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر إن علاقات واشنطن "مع روسيا عند مستوى خطير للغاية هو الأدنى على الإطلاق".

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، لصحفيين في تعليقه على آراء عبر عنها ترمب عبر موقع تويتر الخميس "نشاطره هذا الرأي تماما".

وأضاف "الخطر ربما يكمن في العجز عن التواصل والتعاون في المسائل شديدة الأهمية لبلدينا وشعبينا".

وجاءت تعليقات ترمب على تويتر الخميس بعد يوم من تصديقه على مضض على عقوبات جديدة ضد روسيا في خطوة وصفتها روسيا بأنها تصل إلى حد حرب تجارية شاملة وتقضي على الآمال في تحسين العلاقات مع إدارة ترمب.

وكتب ترمب عبر موقع "تويتر" بعدما وقع على قانون أقره الكونغرس لتشديد العقوبات على روسيا "علاقتنا مع روسيا تراجعت إلى مستوى خطير للغاية وغير مسبوق".

وأضاف "بإمكانكم أن تشكروا الكونغرس، وهم الأشخاص نفسهم الذين لا يمكنهم حتى أن (يتفقوا على إقرار تعديل) نظام الرعاية الصحية،" في إشارة إلى فشل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون في تطبيق الوعد الذي أطلقه الرئيس أثناء حملته الانتخابية.

وردت موسكو بغضب على العقوبات، واعتبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف إنها "اعلان حرب اقتصادية شاملة ضد روسيا" وتشكل "نهاية الآمال الروسية في تحسين العلاقات"، وسخر من "ضعف" البيت الأبيض في مواجهة الكونغرس.

وانتقد المتحدث باسم الكرملين الجمعة كذلك التحقيق الجاري بشأن الشكوك حول تعاون حصل بين فريق ترمب وروسيا خلال حملة الانتخابات، نافيا عنها صفة "روسياغيت"، في إشارة إلى فضيحة "ووترغيت" التي دفعت الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة.

وقال بيسكوف "تحدثنا مرارا عن السخافة التامة وغياب الأساس لما يسمى روسياغيت".

ويلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في مانيلا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة العلاقات الثنائية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية الخميس عقب مكالمة هاتفية جرت بين الوزيرين.