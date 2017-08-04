البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

إدارة ترمب تشن هجوما على انتشار التسريبات بوسائل الإعلام

وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز
وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز
4/8/2017

شن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز هجوما على تسريبات المعلومات السرية لوسائل الإعلام وهي قضية أثارت غضب الرئيس دونالد ترمب.

وقال الوزير الجمعة إن الحكومة تراجع سياساتها بشأن إرغام الصحفيين على كشف مصادر معلوماتهم.

وقال سيشنز للصحفيين "أحد الأمور التي نقوم بها هي مراجعة السياسات التي تتعلق بأوامر استدعاء الإعلاميين للشهادة" وذلك خلال إعلانه عن جهود الإدارة الأمريكية لمكافحة ما وصفه "بالعدد الهائل للتسريبات التي تقوض قدرة حكومتنا على حماية هذا البلد".

وتابع يقول "نحن نحترم الدور المهم الذي تلعبه الصحافة وسوف نحترمها لكن الأمر ليس مطلقا بلا حدود".

وأوامر الاستدعاء تجبر الصحفي على الشهادة وتقديم أدلة وتوجد عقوبة إذا رفض الانصياع. ومراجعة الإدارة الأمريكية لسياساتها في هذا الشأن تفتح المجال لإمكانية إصدار أحكام على صحفيين لعدم كشفهم عن مصادرهم.

وأعرب ترمب مرارا عن غضبه بشأن تسريبات متواصلة إلى وسائل الإعلام بشأنه وبشأن إدارته منذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني.

وارتبطت بعض التسريبات بالتحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية بشأن شبهة وجود تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وارتبط بعضها بخلافات داخلية داخل البيت الأبيض. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)