شاهد: سكان صنعاء يستقبلون العيد وسط أزمة اقتصادية

قال يمنيون من سكان صنعاء، الذين يعيشون في حرب ضروس ببلدهم منذ أكثر من عامين، إنهم يستقبلون عيد الأضحى بكآبة هذا العام.

ولقي العشرات حتفهم في ثلاث ضربات جوية بالمدينة في غضون الأيام العشرة الماضية.

ولم يتلق كثير من اليمنيين رواتبهم منذ شهور بعد أن نقلت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون الذين تخوض حربا معهم، إلى عدن في جنوب اليمن.

وقال رجل من سكان صنعاء يدعى سليم الشميري إنه لم يستطع دفع إيجار منزله منذ أربعة أشهر.

وعلى الرغم من الزحام الشديد في منطقة الأسواق بصنعاء القديمة يقول صاحب محل يدعى محمد صالح إن معدل الشراء ضعيف هذا العام مقارنة بالماضي.

ورغم أن هذا العيد هو عيد الأضحى الذي يضحي فيه المسلمون القادرون بأي من الأنعام (أغنام أو أبقار أو إبل) فإن أهل صنعاء يشكون بشدة هذا العام من ضيق ذات اليد والركود في سوق الغنم قبيل العيد.