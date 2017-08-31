البث الحي
سياسة

شاهد: سكان صنعاء يستقبلون العيد وسط أزمة اقتصادية

31/8/2017

قال يمنيون من سكان صنعاء، الذين يعيشون في حرب ضروس ببلدهم منذ أكثر من عامين، إنهم يستقبلون عيد الأضحى بكآبة هذا العام.

ولقي العشرات حتفهم في ثلاث ضربات جوية بالمدينة في غضون الأيام العشرة الماضية.

ولم يتلق كثير من اليمنيين رواتبهم منذ شهور بعد أن نقلت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون الذين تخوض حربا معهم، إلى عدن في جنوب اليمن.

وقال رجل من سكان صنعاء يدعى سليم الشميري إنه لم يستطع دفع إيجار منزله منذ أربعة أشهر.

وعلى الرغم من الزحام الشديد في منطقة الأسواق بصنعاء القديمة يقول صاحب محل يدعى محمد صالح إن معدل الشراء ضعيف هذا العام مقارنة بالماضي.

ورغم أن هذا العيد هو عيد الأضحى الذي يضحي فيه المسلمون القادرون بأي من الأنعام (أغنام أو أبقار أو إبل) فإن أهل صنعاء يشكون بشدة هذا العام من ضيق ذات اليد والركود في سوق الغنم قبيل العيد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر