شاهد| خطيب عرفة: تقرّبوا إلى الله بالدعاء للملك سلمان وولي عهده

قال الشيخ سعد الشثري، المستشار في الديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء، إن من أوجه التقرب إلى الله الدعاء لولي الأمر.

ودعا الشثري، في خطبة عرفة، حجاج بيت الله الحرام إلى التقرب إلى الله بالدعاء لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان.

وأثار هذا الدعاء جدلا واسعا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبروه تسييسا لفريضة الحج.

وتوافد حجاج بيت الله إلى صعيد عرفات مع إشراق شمس (الخميس) لأداء ركن الحج الأعظم، وتجمعوا هناك في جو إيماني مهيب مرددين التلبية والدعاء طلبا للمغفرة والسلام.

وينفر الحجاج إلى مزدلفة بعيد غروب الشمس، حيث سيجمعون الجمرات لبدء رميها يوم غد الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك.