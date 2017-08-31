شاهد: انهيار مبنى في مومباي ومقتل 9 والبحث عن 30

بحث عمال الإنقاذ عن أكثر من 30 شخصا يخشى أنهم محاصرون أسفل مبنى منهار اليوم الخميس بعد هطول أمطار غزيرة على مدار يومين في "مومباي" العاصمة التجارية للهند.

وقال مسؤول بالشرطة لوسائل الإعلام بينما استمرت عمليات الإنقاذ إنه تم العثور على 9 جثث وانتشل ثمانية ناجين من بين الأنقاض.

وقال مسؤول بالشرطة إن 9 أسر كانت تعيش بالمبنى المكون من 3 طوابق، ويقع في حي دونغري بمنطقة سوق بهندي بازار المكتظة بالسكان في مومباي وهي منطقة مليئة بالشوارع الضيقة والمباني المتلاصقة التي يصل عمر بعضها إلى نحو مئة عام.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصا فوق الأنقاض يبحثون عن المحاصرين بينما وصل رجال الإنقاذ إلى الموقع.

وقال مسؤول في مركز عمليات الإطفاء "عمليات الإنقاذ جارية. أرسلنا 12 عربة تابعة لفرقة الإطفاء إلى الموقع. عربات الإسعاف أيضًا جاهزة لنقل الضحايا إلى المستشفى".

وتعتقد الشرطة أن الأمطار الغزيرة ربما تكون أضعفت المبنى ما أدى لانهياره.