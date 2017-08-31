السجن 11 عاما لقس مدان بالاعتداء الجنسي على 100 طفل

ذكرت وسائل إعلام أن القس الأسترالي جيرالد ريدسديل، المدان بالاعتداء الجنسي على أطفال، صدر بحقه حكم إضافي بالسجن 11 عاما اليوم الخميس.

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن الحكم صدر بحق ريدسديل، 83 عاما، بمحكمة في فيكتوريا بعدما أقر بذنبه في 23 جريمة أخرى.

ونقلت الهيئة عن قاض أن ريدسديل ارتكب جرائم جنسية بحق 65 طفلا خلال الفترة (1961-1988) عندما كان قسا.

وسُجن ريدسديل عام 1993 في 30 جريمة اعتداء جنسي على فتيان، لكن حصيلة الجرائم ارتفعت إلى أكثر من 100 بعد سلسلة من الإدانات الأخرى.

ومن المقرر أن يقضي إفراجا مشروطا عام 2019.