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سياسة

وزير الخارجية السوداني: تمصير حلايب لن يجعلها مصرية بأي حال

إبراهيم غندور / رئيس حزب البشير " المؤتمر الوطني"
إبراهيم غندور / رئيس حزب البشير " المؤتمر الوطني"
30/8/2017

اتهم وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور جهات، لم يسمها، بالسعي إلى تعكير علاقات السودان ومصر.

 وأقر غندور بأن العلاقات ليست "سمنا على عسل"، ولكنه أكد حرص القيادة السياسية في البلدين على الدفع بالعلاقات نحو الأمام وحل أي إشكالات.

وقال في مقابلة مع قناة "الشروق" السودانية أذاعتها الليلة الماضية إن "هناك الكثير من الانشغالات بين السودان ومصر تشمل قضايا المياه وتداخلات المواطنين في الدولتين وقضية حلايب".

وشدد على أن "تمصير حلايب لن يجعلها مصرية بأي حال"، مشيرا إلى أن قضية حلايب إن لم تحل ستظل "خميرة عكننة".

ونفى انزعاج السودان من الجولات التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أفريقيا، خاصة دول الجوار السوداني، معتبرا أن تلك "الجولات تندرج في إطار سعي مصر إلى استعادة نفوذها الأفريقي".

وقال إن مصر تدرك حقيقة الوثائق السودانية التي تؤكد "سودانية حلايب"، وأضاف أن السودان جاهز لأي خيار تختاره مصر لحل القضية، محذّراً من بقاء حلايب كـ"شوكة في خاصرة علاقة البلدين".

وأقر بتعرض السودانيين لمضايقات وتعامل بعنف في مصر، وقال إن "ذلك يسبب لنا إزعاجاً وهو أمر غير مقبول"، مشيراً إلى أن لجنة التشاور السياسي بين الدولتين مضت نحو حلحلة الكثير من الخلافات خاصة التأشيرات والمعابر. 

المصدر : الألمانية
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