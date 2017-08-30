هبوط اضطراري لطائرة تركية بمطار القاهرة بسبب راكب سعودي

هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية اضطراريًا بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، لإنقاذ حياة راكب سعودي، وفق مصدر ملاحي مصري.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات صحفية، إنه "أثناء عبور رحلة الخطوط الجوية التركية رقم 114 للأجواء المصرية قادمة من إسطنبول فى طريقها إلى مدينة ينبع السعودية أصيب راكب سعودي بنوبة صرع تستلزم سرعة نقله إلى المستشفى فطلب قائد الطائرة من برج المراقبة السماح له بالهبوط".

وأوضح أن "برج المراقبة بمطار القاهرة سمح للطائرة بالهبوط، وعلى الفور نقل الراكب بصحبة أسرته المكونة من 6 أفراد إلى أحد المستشفيات واستأنفت الطائرة رحلتها بدونهم بعد تأخير 90 دقيقة".