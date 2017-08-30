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سياسة

مفوض أممي ينتقد تعامل ترمب مع وسائل الإعلام

30/8/2017

 أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين الأربعاء في جنيف أن الرئيس الامريكي، دونالد ترمب يقوض حرية الصحافة ويشرع في تطورات خطيرة.

وأضاف :" هذه التطورات قد تؤدي إلى العنف ضد الصحفيين". 

وكان زيد يشير، بشكل خاص، إلى اتهامات ترمب بأن الاعلام ينتج أكاذيب وأنباء كاذبة وهجماته اللفظية المتكررة على صحيفتي  "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" وشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

ورد زيد، عندما وجه إليه سؤال بشأن الأحداث الحالية في الولايات المتحدة " هل هذا ليس تحريضا للآخرين لمهاجمة الصحفيين؟"

وكان مفوض الأمم المتحدة يتحدث، خلال مؤتمر صحافي، مخصص لبحث انتهاكات  حقوق الإنسان في فنزويلا.

وتساءل زيد رعد الحسين "دعونا نفترض أن صحفيا يتعرض لأذى من إحدى تلك المؤسسات : هل الرئيس، بعد ذلك لا يتحمل المسؤولية لكونه يشعل الجو؟"

يذكر أنه في يونيو حزيرانالماضي، تم تغريم جريج جيونفورت، عضو الكونغرس  الجمهوري وحكم عليه بخدمة المجتمع بعد أن طرح صحفيا أرضا، بصحيفة "ذي غارديان البريطانية".  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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