البث الحي
سياسة|مصر

مصر تدرج 296 شخصا على قوائم"الإرهاب"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
30/8/2017

قررت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، إدراج 296 شخصا على قوائم "الإرهاب" لمدة 3 سنوات، بينهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

ووفق الجريدة الرسمية للبلاد، "أدرجت محكمة جنايات القاهرة 296 متهما بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد مسؤول التنظيم الدولي (في لندن)، والقيادي بالجماعة محمد عبد الرحمن المرسي (محبوس)، ومحمد جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة (في الخارج) على قوائم الإرهاب".

ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي صدر في فبراير / شباط 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بالشخصيات والكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إدراجها، بناء على طلبات من النائب العام.

ومن وقت لآخر، تعلن السلطات المصرية قوائم جديدة للإرهاب كان أحدثها أمس الثلاثاء، إذ تم إدراج 56 متهما بينهم رجل الأعمال البارز المنتمي لجماعة الإخوان حسن مالك (محبوس).

وتعد السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بقرار حكومي منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، وأكدت مرارا التزامها بالسلمية في الاحتجاج على الانقلاب العسكري.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)