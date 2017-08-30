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سياسة

قطر: دول الحصار تتجاهل جهود الوساطة ونجدد ترحيبنا بالحوار

30/8/2017

جدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ترحيب بلاده بأي جهود لدعم جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية الراهنة.

وجدد الوزير القطري في مؤتمر صحافي بالدوحة اليوم الأربعاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، التأكيد على أن قطر لا تزال مستمرة على موقفها المتمثل في أن هذه الأزمة لا يمكن الخروج منها إلا عن طريق الحوار البناء الذي يتم من خلاله الوصول إلى تسويات بالتزامات دولية على كافة الدول.

وقال وزير خارجية قطر " للأسف لم نر إلا نقيض ذلك، ومن الواضح جدا أن دول الحصار قد فشلت حتى الآن في تقديم أي سند لهذه الأزمة، التي استندت فيها إلى قرصنة تورطت هي نفسها فيها".

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه أطلع نظيره الروسي خلال مباحثاتهما على المبادرة والوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، والرسائل التي بعث بها أمير دولة الكويت إلى كافة الأطراف من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي دعا فيها إلى حوار بشكل مباشر وغير مشروط.. منوها بأن دولة قطر هي الوحيدة التي ردت على الرسالة الكويتية بعد أيام معدودة، فيما لم ترد في المقابل أي من دول الحصار على هذه الرسالة استمرارا للنهج الذي تتبعه بعدم الرد وتجاهل أي جهود للوساطة، سواء كانت من الكويت أو من أي من الدول الصديقة الأخرى.

وأشار في هذا الصدد إلى زيارة مبعوثي وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة للمنطقة، وتقديمهما بعض المقترحات، والتي لم ترد عليها دول الحصار كذلك، مشددا على أن مثل هذا النهج المتبع من قبل دول الحصار يبين نواياها في الرغبة في استمرار الأزمة والحصار.

وقال إن هذه الدول تتهم في الوقت نفسه كل من يأتيها ويشجعها على الحوار بتدويل الأزمة مؤكدا ترحيب دولة قطر بكافة جهود الدول الصديقة التي تدعم الوساطة الكويتية، وأي جهد من شأنه إيجاد حل لهذه الأزمة، على أن يكون ذلك بشكل غير مشروط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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