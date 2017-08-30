قطر تدين اقتحام نواب إسرائيليين باحات الأقصى

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام أعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك.

ووصفت الخارجية القطرية في بيان لها هذه الخطوة بأنها "خطيرة ومستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم".

وحذّر البيان من تداعيات الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الممارسات فورا.

وكان عضوا الكنيست يهودا غليك من حزب الليكود الحاكم بإسرائيل، وشولا معلم من حزب البيت اليهودي، قد اقتحما باحات المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعتين من المستوطنين صباح أمس الثلاثاء، وسط حماية أمنية من شرطة الاحتلال.

وجاء هذا الاقتحام بعدما أزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحظر المفروض على أعضاء الكنيست من دخول الأقصى منذ نحو عامين.