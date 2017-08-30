شاهد: هارفي تصل لويزيانا وعدد القتلى يصل إلى 17

وصلت العاصفة المدارية هارفي إلى اليابسة مجددا اليوم الأربعاء قرب الحدود بين ولايتي تكساس ولويزيانا الأمريكيتين بعدما أدى تساقط الأمطار إلى سيول كارثية وأصاب مدينة هيوستن بالشلل.

وأودت العاصفة، التي وصلت إلى اليابسة للمرة الأولى يوم الجمعة كأقوى إعصار يجتاح تكساس منذ ما يربو على 50 عاما، بحياة 17 شخصا على الأقل وأجبرت عشرات الآلاف على ترك منازلهم الغارقة.

ويقدر أن يصل حجم الأضرار إلى عشرات المليارات من الدولارات ليصبح بذلك هارفي أحد العواصف التي تحدث أكبر الخسائر في الولايات المتحدة.

وتنتظر هيوستن بعض الأنباء السارة إذ يقول خبراء الأرصاد إن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ خمسة أيام قد تنتهي لأن العاصفة ستزيد سرعتها وتغادر منطقة خليج المكسيك اليوم.

ومن المتوقع أن يتسبب هارفي، الذي وصل إلى اليابسة مجددا اليوم الأربعاء غربي مدينة كاميرون في لويزيانا، في سقوط ما يتراوح بين 7.5 و15.24 سنتيمترا من المطر على منطقة تقع شرقي هيوستن وكذلك على جنوب غرب لويزيانا.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن من المتوقع أن تضعف العاصفة مع تحركها فوق اليابسة باتجاه الشمال الشرقي.

ويستعد مسؤولو مدينة هيوستن لإيواء نحو 19 ألف شخص بشكل مؤقت ومن المتوقع فرار الآلاف. وقال مسؤولون بتكساس إن قرابة 50 ألف منزل تضررت من السيول حتى صباح أمس الثلاثاء (29 أغسطس آب) وإن العدد سيزيد حتما.

وأعلن سيلفستر تيرنر رئيس بلدية هيوستن حظرا للتجوال من منتصف الليل إلى الخامسة فجرا وسط تقارير عن أعمال نهب وسطو مسلح وانتحال شخصيات أفراد من الشرطة.

وزار الرئيس دونالد ترامب تكساس أمس لتفقد الأضرار بعد أول كارثة طبيعية كبيرة تختبر إدارته للأزمات. وقال الرئيس إنه سعيد بالتعامل مع الكارثة لكن الوقت مبكر لإعلان النصر.