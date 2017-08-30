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شاهد: علماء البرازيل يكافحون حمى الضنك بـ "باعوض محصن"

30/8/2017

أطلق العلماء في البرازيل دفعة من البعوض "المُحصَّن" الذي تم تعديله خصيصًا للمساعدة في مكافحة انتشار حمى الضنك في البشر.

وعرَّض علماء من مؤسسة أوزوالدو كروز المدعومة من الحكومة، أنفسهم للدغ من البعوض المحصن ببكتيريا تمنع فيروس حمى الضنك من إصابتهم بالعدوى، والبكتيريا التي يتم إدخالها – الولبخية Wolbachia– غير ضارة للبشر.

ويأمل العلماء في أن تتكاثر هذه البعوض، وتصبح سائدة ومنتشرة، ما يمسح تدريجيًا قدرة الحشرات على نشر الفيروس على البشر.

وحمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق نوع من البعوض يسمى الزاعجة "Aedes aegypti"، ويمكن أن تتطور من مرض معتدل، يشبه الانفلونزا إلى واحد  من الأمراض المميتة، وهو يتطور في حوالي 5% من المرضى، وحتى الآن، لا توجد لقاحات أو علاجات فعالة.

وتفيد وزارة الصحة البرازيلية أن الربع الأول من عام 2017 شهد انخفاضا كبيرا في حالات حمى الضنك (بانخفاض 90٪) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

المصدر : رويترز
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