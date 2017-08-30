شاهد: الأميران وليام وهاري يحييان ذكرى وفاة والدتهما ديانا

أحيا الأميران وليام وهاري مراسم تأبين هادئة لوالدتهما الراحلة الأميرة ديانا اليوم الأربعاء قبل يوم من حلول ذكرى مرور 20 عاما على وفاتها.

وسيجتمع الأميران مع ممثلي جمعيات خيرية دعمتها ديانا في قصر كينزنغتون، حيث مقر إقامتهما الحالي والذي كانت تسكنه والدتهما إلى أن قتلت في حادث سيارة يوم 31 أغسطس آب 1997.

وبعد مرور 20 عاما، عادت ديانا لتحتل الصدارة في الصحف ووسائل الإعلام.

ونشرت أسرار جديدة عن حياتها وانتشرت مجموعة كبيرة من الأفلام الوثائقية التلفزيونية بحلول الذكرى.

وساهم وليام وهاري في بعض الأفلام الوثائقية تكريما لذكراها لكنهما من ناحية أخرى يحييان المناسبة بطريقة أكثر تحفظا مقارنة بالسنوات السابقة. وسيسلط الأميران يوم الخميس الضوء على حياة والدتهما في لقاءات خاصة.

ووضع بريطانيون زهورا ورسائل وصورا أمام القصر يوم الثلاثاء (29 أغسطس آب) وعبروا عن احترامهم للأميرة الراحلة وإن كان بأعداد أقل كثيرا من التي شاركت في تأبينها بعد وفاتها مباشرة.