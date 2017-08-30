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سياسة

شاهد: إنقاذ ألفي أمريكي في هيوستن وإعلان حظر التجول

30/8/2017

تم إنقاذ حوالى ألفي شخص في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، حسبما ذكر رئيس الشرطة المحلية في وقت سابق، الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة ما يبدو أنه تيار لا ينتهي من الأطفال والرجال والنساء محتشدون فوق الشاحنات والزوارق، لنقلهم إلى مناطق آمنة.

ويبدو أن جهود الإنقاذ في شرق هيوستن تنطوي على العديد من المدنيين، ومجهزة بالقوارب الهوائية، والبعض الآخر مع المركبات الترفيهية الصغيرة، والدراجات البخارية والشاحنات الكبيرة.

وتسببت العاصفة التي تتحرك ببطء في فيضانات كارثية في تكساس وقتلت 13 شخصا على الأقل، كما أدت إلى عمليات إجلاء جماعي للسكان وأصابت هيوستون رابع أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان بالشلل كما هزت أسواق الطاقة.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمريكية حظرًا للتجول في المدينة لمدة غير محدودة في ظل انتشار حالات السرقة بالمدينة وضواحيها التي ضربها الإعصار، وقالت الشرطة إنه جرى اعتقال الكثير من اللصوص خلال الليل.

وقال سيلفستر تورنر عمدة هيوستن إنه سيتم تعزيز الشرطة بعناصر إضافية سيتم استقدامها من مناطق أخرى خارج المدينة، وذلك للسيطرة على حالات السرقة باستعمال الأسلحة النارية، وذلك حسبما أفاد راديو "سوا" الأمريكي، الأربعاء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصل مساء الثلاثاء إلى ولاية تكساس لتقييم آثار الإعصار "هارفي" الذي ضرب جنوب شرقي الولاية، وقال عقب وصوله إن الكونغرس سيعمل سريعًا على توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث.   

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء القطرية
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