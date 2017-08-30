ترمب طلب من بوتين مساعدته في بناء ناطحة سحاب بموسكو

أكد ديمتري بسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلايمير بوتين الأربعاء أن الكرملين تلقى السنة الماضية رسالة بالبريد الإلكتروني من محام كان يعمل حينها مع المرشح الرئاسي دونالد ترمب

وأضاف أن الرسالة كانت بشأن بناء ناطحة سحاب باسم ترمب تاور في موسكو.

وقال بسكوف للصحافيين إن كبير محامي شركة ترمب حينها مايكل كوهن أرسل رسالة إلى عنوان مكتب إعلام الكرملين طالبا دعمه لمشروع بناء برج ترمب في حي مدينة الأعمال في موسكو.

وأضاف "أؤكد أنه بين الكمية الكبيرة من الرسائل الإلكترونية، وصلت كذلك رسالة من هذا النوع من السيد مايكل كوهين. حصل هذا فعلا".

وتحدثت صحيفة واشنطن بوست الإثنين عن وجود هذا المشروع، مشيرة إلى مفاوضات بشأنه تمت من خلال وسيط يدعى فيليكس سايتر ابتداء من أيلول/سبتمبر 2015، أي بعد ثلاثة أشهر من إعلان دونالد ترمب ترشحه، استنادا إلى وثائق قدمت إلى الكونغرس.

وقال بسكوف إنه قرأ الرسالة التي أرسلت له شخصيا ولكنه لم يقم بأي إجراء ولم يعرضها على بوتين، موضحا "أن الطلب يقول أن شركة روسية مع بعض الأشخاص يحاولون بناء مثل هذا البرج في موسكو لكنهم لم يحققوا تقدما وطلبوا المساعدة في بعض التوصيات او الترويج للمشروع".

وقال "بما أننا لا نرد على مثل هذه المواضيع التجارية – هذا ليس عملنا – تركناها بلا جواب. لم يتم إرسال رسائل أخرى".

وقال إنه لم يتم إطلاع بوتين على الرسالة "لأننا لا يمكن أن نناقش مع الرئيس بوتين مئات الآلاف من الطلبات المختلفة التي تأتي من دول مختلفة (…) لم نعرها اهتماما لأن الأمر ليس من اختصاصنا".

وأشاد ترمب خلال حملته الانتخابية ببوتين ووصفه بأنه "قائد قوي" ودعا إلى تحسين العلاقات مع موسكو لكن هذه العلاقات تدهورت وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على روسيا رد عليها الكرملين بطلب مغادرة 455 دبلوماسيا أميركيا بحلول الجمعة.