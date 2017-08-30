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سياسة|تركيا

تركيا تفنّد تصريحات لوزير خارجية الإمارات حول موقفها في سوريا

حسن مفتي أوغلو المتحدث باسم الخارجية التركية
حسن مفتي أوغلو المتحدث باسم الخارجية التركية
30/8/2017

فندّت تركيا تصريحات لوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، حول موقفها من الأزمة السورية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، الذي رد في تصريح صحفي، على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، التي أدلى بها في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، واستهدف فيها تركيا، في إطار الأزمة السورية.

وأكد مفتي أوغلو، أن سياسة تركيا حيال الأزمة السورية منذ بدايتها واضحة وترمي للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإيجاد حل سياسي يلبي تطلعات الشعب المشروعة.

وشدّد على رغبة بلاده في إنهاء الأزمة في سوريا وفق المبادئ المذكورة بأسرع وقت باعتبارها دولة جارة، وتركيا على رأس الدول الأكثر تأثراً من النزاع فيها.

كما لفت مفتي أوغلو إلى أن تركيا ترغب في بقاء سوريا دولة معتبرة وذات سيادة وعضوا في المجتمع الدولي.

ونوه ألى أن تركيا لا يمكنها التهاون حيال الأطراف التي تستهدف أمنها القومي، من خلال محاولات خلق أمر واقع، بدعوى مكافحة الإرهاب.

وأردف قائلا: "تركيا تؤمن بضرورة البحث عن المسؤول عن الدمار في سوريا في العناوين الحقيقية، وبضرورة عدم التنازل عن الموقف الأخلاقي والمنسجم المتحتم على ذلك".

المصدر : الأناضول
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