تباين في تصريحات ترمب وماتيس حول كوريا الشمالية

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أي مفاوضات دبلوماسية مع كوريا الشمالية وقال إن "الحوار ليس هو الحل" وذلك بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان

وقال ترمب على تويتر "الولايات المتحدة تتحدث إلى كوريا الشمالية وتدفع لهم إتاوة منذ 25 عاما. الحوار ليس الحل!".

لكن وزير الدفاع جيمس ماتيس قال إن الولايات المتحدة لم تستبعد الحلول الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وذلك بعد ساعات من تغريدة ترامب.

وزادت التجربة الأحدث التي أجريت أمس الثلاثاء (29 أغسطس آب) التوتر في شرق آسيا فيما تجري قوات أمريكية وكورية جنوبية تدريبات عسكرية سنوية في شبه الجزيرة الكورية الأمر الذي أثار غضب بيونغ يانغ التي ترى فيها استعدادا للغزو.

وصرّح ماتيس بعد لقائه نظيره الكوري الجنوبي سونغ يونغ-مو، إثر تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر فيها أن الحوار مع كوريا الشمالية "ليس الحل"، "أن الحلول الدبلوماسية لا يمكن أن تنفد".