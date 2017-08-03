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سياسة

82 نائباً أردنياً يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي

3/8/2017

وقّع 82 نائباً أردنياً، من أصل 130 نائبا، في البرلمان الأردني على مذكرة تُطالب بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد وسحب السفير الأردني من إسرائيل.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن النائب تامر بينو، متبني المذكرة، أن "عدد من وقع على المذكرة هو 78 نائباً، لكن هناك أربعة نواب آخرين وقعوا مذكرة أخرى لإضافتهم عليها، ليصبح عدد الموقعين 82".

وأضاف أن "المذكرة جرى توقيعها بعد يومين من حادثة السفارة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس إسرائيلي، وتم تسليمها لرئاسة المجلس".

وطالب النائب الحكومة الأردنية "بأخذ الموضوع بجدية، والرد عليها". ودعا النواب إلى اتخاذ رد فعل مناسب إذا كان الموقف الحكومي خلاف ذلك .

المصدر : الأناصول
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