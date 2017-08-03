وزير خارجية ألمانيا: تطابق أوربي أمريكي تجاه رفض عزل قطر

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل في حوار مع مجلة "شتيرن" الألمانية، إن تقاربا وصفه بالجيّـد، حدث بين الولايات المتحدة وأوربا، في ظل الإدارة الجديدة لواشنطن.

وأضاف غابرييل أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أثبت في الأشهر الماضية كيف يمكن للسياسة الأوربية الأمريكية أن تكون أكثر تكاملاً،

وتحدث عن إمكانية العمل مع واشنطن في ملفات عديدة، مشيرا إلى أن هذا ظهر جلياً في الأزمة الخليجية، وكيف توافقت مواقف تيلرسون مع مواقف أوربا الرافضة لعزل قطر.

وأوضح غابرييل أن أوربا وأمريكا عملتا معاً سعيا لحل الأزمة بما يجنب دول الخليج خطر الحرب.