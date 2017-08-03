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سياسة

وزير خارجية ألمانيا: تطابق أوربي أمريكي تجاه رفض عزل قطر

وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل
3/8/2017

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل في حوار مع مجلة "شتيرن" الألمانية، إن تقاربا وصفه بالجيّـد، حدث بين الولايات المتحدة وأوربا، في ظل الإدارة الجديدة لواشنطن.

وأضاف غابرييل أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أثبت في الأشهر الماضية كيف يمكن للسياسة الأوربية الأمريكية أن تكون أكثر تكاملاً،

وتحدث عن إمكانية العمل مع واشنطن في ملفات عديدة، مشيرا إلى أن هذا ظهر جلياً في الأزمة الخليجية، وكيف توافقت مواقف تيلرسون مع مواقف أوربا الرافضة لعزل قطر.

وأوضح غابرييل أن أوربا وأمريكا عملتا معاً سعيا لحل الأزمة بما يجنب دول الخليج خطر الحرب.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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