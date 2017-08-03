محكمة مصرية تقضي بسجن 50 شرطيا 3 سنوات

قضت محكمة جنايات مصرية بسجن 50 شرطيا لمدة ثلاث سنوات وعزل أغلبهم من وظائفهم بسبب إضرابهم عن العمل في يناير كانون الثاني احتجاجا على قرار بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة جنايات محافظة جنوب سيناء عاقبت أربعين منهم بالسجن المشدد لثلاث سنوات وغرامة قدرها 500 جنيه، نحو 17.76 دولارا، وعزلهم من وظيفتهم وألزمتها بسداد ستة آلاف جنيه تعويضا عن أضرار وخسائر أحدثوها بمقار شرطية أثناء إضرابهم.

وأضافت الوكالة أن المحكمة عاقبت المتهمين العشرة الباقين بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه، نحو 17.76 دولارا، وألزمتهم أيضا بدفع ألف جنيه تعويضا عن أضرار وخسائر أحدثوها بمقار شرطية أثناء إضرابهم.

وجميع المحكوم عليهم إما أمناء شرطة أو أفراد وليس من بينهم ضباط.

وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.