خط بحري مباشر بين ميناء درينجا بتركيا وميناء حمد في قطر

قال "مصطفى خاقان صافي" رئيس مجلس إدارة ميناء درينجا، شمالي تركيا إنهم سيطلقون خطا مباشرا يربط الميناء مع ميناء حمد في قطر اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأوضح صافي، في كلمة بعد لقاء جمع شركات قطرية وتركية في مدينة إزمير غربي تركيا، أن تدشين الخط الجديد سيتم بموجب الاتفاق مع شركة "شارلوت للتجارة والمقاولات" القطرية. مشيرا إلى أن حمولات الخط المباشر الجديد ستتضمن بضائع عامة وسائبة بين المينائين.

وأوضح المسؤول التركي أنهم سيطلقون 3 رحلات أسبوعيا بعد إطلاق الخط الجديد، مؤكدا أنهم يخططون لنقل البضائع بين المينائين في غضون 8 إلى 10 أيام اعتبارا من تاريخ إطلاقها.

وشارك في الاجتماع الذي يعقد في مدينة إزمير، 88 شركة قطرية ونحو 200 شركة تركية، برعاية وزارة الاقتصاد التركية، ووزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، واتحاد المصدرين في منطقة إيجه التركية وغرفة تجارة قطر.