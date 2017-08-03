الاعتداء على مسجدين في كوسوفو

نفذ مجهولون اعتداءًا على مسجدي "السلطان محمد الفاتح" و"يشار باشا" في العاصمة الكوسوفية بريشتينا أمس الأربعاء.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الإسلامي الكوسوفي (رئاسة الشؤون الدينية)، إن مجهولين قاموا بإلحاق أضرار بلوحات المسجدين المذكورين من خلال رسم غرافيتي عليها.

وأضاف البيان أن "المسجدين كانت قد رممتهما وكالة التعاون والتنسيق التركية في وقت سابق، وأن الاعتداء يمثل إهانة للوكالة التركية".

ووصف البيان الاعتداء بـ"القبيح وغير المقبول، وعمل حقير وضار ويشجع على الكراهية وعدم التسامح تجاه الشعب التركي الصديق الذي لم يتوان أبدًا عن دعمه لشعب كوسوفو".

ودعا البيان للقبض على الفاعلين في أقرب وقت وتسليمهم للعدالة.

من جهة ثانية، أعلنت الشرطة الكوسوفية أنه "ليس لديها علم بالاعتداء الأخير".

وفي سياق متصل، تعرضت كلية علوم فقه اللغة بالعاصمة بريشتينا لاعتداء مماثل الثلاثاء.

وكتب مجهولون معارضون لإنشاء مسجد بريشتينا المركزي الذي يخطط لإنشائه منذ 2012 بتمويل من قبل وقف الديانة التركي على جدران الكلية عبارات تهديد ضد الرئيس الكوسوفي هاشم تاجي، ورئيس بلدية بريشتينا شبيند أحمدي، ورئيس الاتحاد الإسلامي الكوسوفي نعيم تيرنافا.