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سياسة

أمريكا تنفي إرسال أسلحة لقوات حماية الشعب الكردية

3/8/2017

نفت السفارة الأمريكية في تركيا الخميس تقارير إعلامية أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت دبابات وشحنات من الأسلحة لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا .

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية بيانا صادرا عن السفارة يفيد بأنها ستستمر في سياسة "الشفافية" مع أنقرة بشأن عملية تسليح وحدات الحماية الكردية في سوريا .

وأوضحت السفارة أن معظم المساعدات العسكرية الأمريكية – التي تتألف بشكل أساسي من أسلحة خفيفة وذخيرة – ساعدت عناصر التحالف العربي السوري في قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت أن "هناك نسبة أقل بكثير من الأسلحة يتم إعطاؤها للعناصر الكردية في قوات سورية الديمقراطية، ولا تقدم إلا بسبب أهميتها وحاجتها في تحقيق الهدف المشترك معها، أي السيطرة على الرقة وتدمير تنظيم الدولة".

وكانت مصادر إعلامية تركية قد أفادت – في وقت سابق – بأن أمريكا أرسلت مائة شحنة محملة بالأسلحة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي شمال سوريا.

يذكر أن وحدات حماية الشعب الكردي- وهي أكبر فصيل في قوات سوريا الديمقراطية- تخوض معارك ضد تنظيم الدولة في محاولة للسيطرة على مدينة الرقة بمساندة من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة منذ السادس من يونيو حزيران الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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