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سياسة

مقتل 14 وإصابة 42 في حادث تصادم بمحافظة بني سويف المصرية

29/8/2017

قالت وزارة الصحة المصرية إن 14 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 42 آخرون في حادث تصادم بمحافظة بني سويف في صعيد مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن حادث التصادم وقع بين "أتوبيس" (حافلة) تابع لشركة الصعيد للنقل السياحي وسيارة نصف نقل مما أدى إلى انقلابهما من أعلى كوبري بني سويف في طريق بني سويف الشرقي قبل طريق بني سويف/القاهرة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في تصريح للوكالة أن "عشرة وفيات تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام وأربعة إلى مستشفى ناصر المركزي "موضحا أن هناك ثلاثة مصابين تم نقلهم إلى العناية المركزة.

وأضاف: "الإصابات تراوحت بين أشباه ما بعد الارتجاج وكسور وسحجات وكدمات".

وتابع "تم الدفع بـ23 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وأول سيارة إسعاف وصلت في تمام الساعة 12:40 دقيقة تماما".

وتتكرر حوادث النقل في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان ورعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك السيارات.

المصدر : رويترز
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