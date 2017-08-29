شاهد: مقتل المئات في فيضانات موسمية بشرق الهند

قال مسؤولون حكوميون بولاية بيهار في شرق الهند (الثلاثاء) إن 514 شخصا على الأقل قُتلوا جراء فيضانات موسمية.

وذلك خلال الأيام القليلة الماضية وإن الآلاف نُقلوا لملاذات آمنة بعد أن أغرقت الفيضانات منازلهم.

وقال دينيش تشاندرا ياداف وزير إدارة الكوارث بولاية بيهار إن أكثر من 17 مليون شخص في مناطق الولاية وعددها 29 تأثروا بالفيضانات.

وتفقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأسبوع الماضي الموقف عن قرب وأعلن حزمة مساعدات إغاثية بقيمة خمسة مليارات روبية أو ما يعادل 78 مليار دولار بعد اجتماع مع رئيس وزراء الولاية نيتيش كومار ونائبه سوشيل كومار مودي.

وتمثل الأمطار الموسمية شريان حياة للمزارعين في مختلف أنحاء جنوب آسيا لكنها عادة ما تتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات كل عام خلال الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول. غير أن مسؤولين يقولون إن فيضانات هذا العام هي الأسوأ منذ سنوات.