شاهد: لقطات جوية تظهر غرق مدينة هيوستن بسبب إعصار هارفي

أظهرت لقطات جوية التقطت بكاميرا طائرة بدون طيارغرق مساحات واسعة من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية بسبب إعصار هارفي الذي ضرب الولاية قبل أيام.

وتسببت الفيضانات التاريخية التي ضربت هيوستن في مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإجلاء نحو 30 ألفا من منازلهم.

وحذر مسؤولو وخبراء الأرصاد (الإثنين) من إمكانية ارتفاع مستوى السيول خلال الأيام المقبلة مع هبوب العاصفة على ساحل الخليج الأمريكي الذي تطل عليه ولاية تكساس.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارة تكساس اليوم الثلاثاء لتقييم مستوى التعامل مع الآثار المدمرة للإعصار هارفي، الذي يعد أول كارثة طبيعية كبيرة تشهدها البلاد منذ توليه مهام منصبه.

وأصابت العاصفة هيوستن، رابع أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان، بالشلل كما هزت أسواق الطاقة.

وتسببت العاصفة في أضرار تقدر بمليارات الدولارات، ومن المرجح أن تستمر أعمال إعادة الإعمار إلى ما بعد انتهاء فترة ولاية ترامب الحالية ومدتها أربعة أعوام.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض (الاثنين): "تنسق إدارتي عن كثب مع سلطات الولاية والسلطات المحلية في تكساس ولويزيانا من أجل إنقاذ الأرواح ونشكر أول من استجاب وجميع المعنيين على جهودهم".

ومن المقرر أن يصل ترمب صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي إلى كوربس كريستي قرب المكان الذي وصلت فيه العاصفة هارفي إلى اليابسة يوم الجمعة كأقوى إعصار يضرب تكساس منذ أكثر من 50 عاما.

وقال البيت الأبيض إن ترمب سيتوجه بعد ذلك إلى أوستن عاصمة تكساس للقاء مسؤولين لإطلاعه على المستجدات ثم سيقوم بجولة في مركز عمليات الطوارئ.

وقالت السلطات إن من بين القتلى عائلة من شخصين بالغين وأربعة أطفال يُعتقَد أنهم غرقوا بعد أن جرفت مياه الفيضانات في هيوستن سيارتهم الفان.

ونقلت صحيفة هيوستن كرونيكل عن شرطة مونتغومري كاونتي قولها إن رجلا غرق مساء الإثنين أثناء محاولته السباحة عبر طرق منطقة هيوستن التي أغرقتها المياه.