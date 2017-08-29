شاهد: صافرات الإنذار تدوّي في اليابان عقب إطلاق صاروخ كوري شمالي

دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء اليابان عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق جزيرة هوكايدو شمالي اليابان.

وسقط الصاروخ في البحر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات للسكان بالاحتماء وأثار ردود فعل حادة من رئيس لوزراء الياباني شينزو آبي وزعماء آخرين.

ويعد هذا من أكثر الاختبارات التي أجرتها كوريا الشمالية، التي تعاني من عزلة دولية، استفزازا على الإطلاق.

وقال الخبراء إن الصاروخ على ما يبدو كان من طراز هواسونغ-12 متوسط المدى الذي طورته بيونغ يانغ حديثا. وجاء في الوقت الذي تجري فيه القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تدريبات عسكرية سنوية تعارضها كوريا الشمالية بشدة.

وهددت كوريا الشمالية هذا الشهر بإطلاق أربعة من صواريخ هواسونغ-12 في البحر قرب منطقة غوام الأمريكية. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كوريا الشمالية من أنها ستواجه "النار والغضب" إذا هددت الولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية عشرات التجارب على صواريخ باليستية في عهد الزعيم الشاب كيم جونغ أون كان أحدثها يوم السبت لكن إطلاق صواريخ فوق البر الرئيسي لليابان أمر نادر.

وقال رئيس الوزراء الياباني للصحفيين: "تصرف كوريا الشمالية الطائش لم يسبق له مثيل وتهديد خطير وجسيم لأمتنا".

وأضاف آبي أنه تحدث هاتفيا مع ترمب واتفقا على زيادة الضغط على كوريا الشمالية. وذكر آبي للصحفيين أن ترمب أبلغه بأن الولايات المتحدة تقف "مائة بالمائة مع اليابان".

في غضون ذلك أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن سينعقد في وقت لاحق اليوم لبحث الاختبار الصاروخي.

وكان مجلس الأمن قد وافق بالإجماع هذا الشهر على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على إطلاق صاروخين طويلي المدى في يوليو/تموز.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن صاروخ كوريا الشمالية أُطلق من منطقة سونان قرب العاصمة بيونغ يانغ نحو الساعة 6:06 صباحا بالتوقيت المحلي (2106 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين) وإنه حلق لمسافة 2700 كيلومتر وبلغ ارتفاعا قارب 550 كيلومترا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية: "سنرد بقوة استنادا إلى تحالفنا الراسخ مع الولايات المتحدة إذا واصلت كوريا الشمالية الاستفزازات النووية والصاروخية".

في غضون هذا ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن رئيسي هيئتي الأركان المشتركة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقا على الرد بقوة على كوريا الشمالية، بما في ذلك إجراءات عسكرية محتملة غير محددة.

وقالت الوكالة نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن رئيسي هيئتي الأركان المشتركة في البلدين اتفقا في الاتصال الهاتفي على "اتخاذ الإجراءات الضرورية للرد في أقرب وقت ممكن لإظهار إرادة التحالف القوية بما في ذلك الإجراءات العسكرية".