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سياسة|كوريا الجنوبية

شاهد: سول تجري تدريبات عسكرية لمواجهة جارتها الشمالية

29/8/2017

نفذت طائرات مقاتلة من كوريا الجنوبية (الثلاثاء) ضربات جوية تدريبية بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي مر فوق جزيرة هوكايدو بشمال اليابان قبل أن يسقط في البحر.

وجرى تنفيذ التدريب بعدما طلب مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية من الجيش استعراض قدراته في مواجهة كوريا الشمالية.

وأظهرت لقطات من وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أربع طائرات من طراز (إف-15 كيه) وهي تسقط ثماني قنابل وتستهدف منطقة جبلية.

وقال خبراء إن التجربة الأحدث لبيونجيانج كانت فيما يبدو لصاروخ هواسونج-12 متوسط المدى الذي طورته بيونجيانج حديثا.

وتزامنت هذه التجربة، وهي أكثر الاختبارات التي أجرتها الدولة المعزولة استفزازا على الإطلاق، مع تدريبات عسكرية سنوية تجريها القوات الأمريكية والكورية الجنوبية وتعارضها كوريا الشمالية بشدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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