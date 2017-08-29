ترمب: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، في رد على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مر فوق أجواء اليابان.

وقال ترمب، في بيان : "لقد تلقى العالم آخر رسالة لكوريا الشمالية بوضوح فقد أوضح هذا النظام أنه يزدري جيرانه وجميع أعضاء الأمم المتحدة وأبسط المعايير الأساسية للسلوك الدولي".

وتابع: "الأعمال التهديدية وزعزعة الاستقرار لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة لنظام كوريا الشمالية في المنطقة وبين جميع دول العالم"، مشدداً على أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وفي وقت سابق اليوم، قامت كوريا الشمالية بتجربة صاروخية باليستية جديدة الأمر الذي أثار موجة استنكار عالمية، سيجتمع على إثرها مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم، بناءً على طلب من اليابان والولايات المتحدة.

ومر الصاروخ الكوري الشمالي فوق جزيرة هوكايدو اليابانية (شمال)، قبل أن ينشطر إلى 3 أجزاء، ويسقط في المحيط الهادئ، على بعد نحو ألف كيلومتر من اليابسة.

وفي مكالمة اجراها ترمب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حول خطوة كوريا الشمالية، اتفق الجانبان على أن "كوريا الشمالية تشكل تهديداً متنامياً كبيراً ومباشرا على الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية) ودول العالم".

وطمأن الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الياباني، على أن بلاده "ملتزمة بزيادة الضغط على كوريا الشمالية، وفعل أقصى ما يمكن لإقناع المجتمع الدولي لفعل الشيء نفسه".

من جانبه دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.

وقال لافروف، "ستظل روسيا ملتزمة بقرارات مجلس الأمن بشأن حل المشكلة في شبه الجزيرة الكورية".