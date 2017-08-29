بيونغ يانغ: أمريكا تدفع شبه الجزيرة الكورية نحو "الانفجار"

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الثلاثاء بدفع شبه الجزيرة الكورية إلى "مستوى شديد من الانفجار" وأعلنت أن ردها "بإجراءات مضادة عنيفة" لها ما يبررها.

وجاءت التصريحات شديدة اللهجة بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي حلق فوق جزيرة هوكايدو بشمال اليابان قبل أن يسقط في البحر في تجربة قوبلت برد فعل حاد من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

ولم يشر هان تاي سونغ سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف صراحة إلى أحدث تجربة صاروخية لكنه قال إن "الضغط والأفعال الاستفزازية" من قبل الولايات المتحدة تعطي لبلاده المبرر لاتخاذ إجراءات لم يحددها.

وقال هان في مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة في جنيف "هناك حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن الولايات المتحدة تدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية نحو مستوى جديد من الانفجار بنشر أصول استراتيجية هائلة حول شبه الجزيرة وبإجراء سلسلة من التدريبات على الحرب النووية والإبقاء على تجميد سباق التسلح النووي ومواصلة الابتزاز لأكثر من نصف قرن".

وتنامت المخاوف من تطوير كوريا الشمالية لصواريخ وأسلحة نووية منذ أجرت بيونغ يانغ اختبارا لصواريخ باليستية عابرة للقارات في يوليو تموز. وتفاقمت هذه المخاوف بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن كوريا الشمالية ستواجه "النار والغضب" إذا هددت الولايات المتحدة.

وقال هان إن التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي تجرى حاليا في شبه الجزيرة هي جزء من "سياسة أمريكية عدائية طويلة المدى" تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وقال "الآن وقد أعلنت الولايات المتحدة صراحة نواياها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ببدء تدريبات عسكرية مشتركة عدوانية على الرغم من التحذيرات المتكررة… فإن بلادي لها كل الحق في الرد بإجراءات مضادة عنيفة لممارسة حقها في الدفاع عن النفس.

"ويتعين على الولايات المتحدة أن تتحمل بالكامل مسؤولية العواقب الكارثية التي ستستتبع ذلك".

وقال روبرت وود مبعوث الولايات المتحدة لمؤتمر نزع السلاح للصحفيين إن اختبار كوريا الشمالية هو "عمل استفزازي آخر" و"باعث كبير للقلق" سيجري مناقشته في وقت لاحق اليوم في مجلس الأمن الدولي.

وقال "أنا وبلادي على علم بأن عددا من الدول الأخرى ستواصل مطالبة كوريا الشمالية بوضع حد لهذه الأفعال الاستفزازية واتخاذ نهج مختلف".

وأضاف أن الولايات المتحدة "عليها التزام راسخ تجاه حلفائها".

ودعا وود ومبعوث كوريا الشمالية كيم إينتشول بيونغ يانغ لاستئناف المحادثات بشأن التخلي عن ترسانتها النووية.

وقال كيم "نزع السلاح النووي هو السبيل الوحيد للمضي قدما ولضمان الاستدامة الأمنية والاقتصادية بدلا من مواصلة الاستفزازات غير المقبولة".

وندد مبعوث اليابان نوبوشيجي تاكاميزاوا بتجربة إطلاق الصاروخ مشيرا إلى أنها شكلت أيضا خطرا على الطيران والملاحة البحرية.