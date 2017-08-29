البث الحي
سياسة|بريطانيا

بريطانيا تطلب جلسة طارئة في مجلس الأمن حول مسلمي الروهينغيا

أطفال مسلمي الروهينغيا يفرون إلى بنغلاديش بعد مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بإقليم أراكان
أطفال مسلمي الروهينغيا يفرون إلى بنغلاديش بعد مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بإقليم أراكان
29/8/2017

قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة "ماثيو رايكروفت" إن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن أعمال العنف التي تشهدها ولاية "راخين" (أراكان).

وفي تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" قال رايكروفت "طلبت بريطانيا اليوم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن بورما (ميانمار) غدا الأربعاء".

وشدد رايكروفت في تغريدته على أن "هناك حاجة للتعامل مع الموضوعات طويلة الأمد في راخين".

وحث "جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وارتكب جيش ميانمار خلال الأيام الماضية انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، شمالي إقليم أراكان (راخين)، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغيا، حسب تقارير إعلامية.

وأمس الإثنين، أعلن مجلس الروهينغيا الأوربي مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بإقليم أراكان خلال 3 أيام فقط.

وجاءت الهجمات بعد يومين من تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، لحكومة ميانمار تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي "الروهينغيا" في أراكان.

وفي بيان وزعه مكتب الأمين العام على الصحفيين في نيويورك قالت الأمم المتحدة إن هناك تقييدا لإمكانية الوصول إلى المحتاجين في راخين بشدة بسبب الحالة الأمنية".

وبحسب البيان فقد أبلغت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الحكومة البنغالية استعدادها لدعم بنغلاديش في مساعدة اللاجئين الفارين عبر حدودها مع ميانمار".

وذكر البيان أنها تلقت تقارير تفيد بـ "تقييد إمكانية الوصول إلى المحتاجين في ولاية راخين في ميانمار بسبب الحالة الأمنية، وتناشد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلطات ميانمار بذل كل ما في وسعها لتيسير المساعدة الإنسانية وضمان سلامة موظفيها إلى راخين".    

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)