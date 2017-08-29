اليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا اخترق مجالنا الجوي

قالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا صباح اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) من منطقة قرب العاصمة بيونغ يانغ وإنه اخترق المجال الجوي الياباني.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الصاروخ تحطم إلى ثلاثة أجزاء وسقط في المياه قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية.

ونصح نظام التحذير (جيه-أليرت) التابعة للحكومة اليابانية سكان المنطقة باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا فوق المجال الجوي لليابان.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صباح السبت الماضي ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، وبحسب ديف بينهام المتحدث باسم قيادة العمليات الأميركية في منطقة المحيط الهادئ فإن الصاروخين الأول والثالث تعطلا أثناء تحليقهما أما الصاروخ الثاني فيبدو أنه انفجر تقريبا فور إطلاقه