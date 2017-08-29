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سياسة

اعتقال شخصين في المغرب لصلتهما باعتداءات برشلونة

قوات الأمن تطوق موقع الحادث
قوات الأمن تطوق موقع الحادث
29/8/2017

أعلن وزير الداخلية الإسباني خوان ايناسيو زويدو الثلاثاء في الرباط، أن السلطات المغربية اعتقلت شخصين مشتبه بصلتهما بالاعتداء المزدوج الذي وقع في كاتالونيا في 17 و18 أغسطس/آب الجاري

وقال الوزير الإسباني "بفضل الاتصالات الدائمة والتعاون بين البلدين، قامت أجهزة الأمن المغربية هنا في المغرب بعمليتي توقيف على صلة باعتدائي برشلونة وكامبريلس. لا أرغب في الدخول في التفاصيل، لأنهما ما زالا يخضعان للتحقيق".

وصل الوزير الإسباني إلى العاصمة المغربية "لتبادل وجهات النظر على أعلى المستويات" مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت حول موضوع التحقيق في الاعتدائين اللذين أسفرا عن 16 قتيلا في إسبانيا.

وأبرز المشتبه بهما في الاعتدائين اللذين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما، هم مغاربة أو من أصول مغربية.

وشدد الوزيران على أن المغرب "يتعاون تعاونا وثيقا مع قوى الأمن الإسبانية".

وهذه ثالث زيارة يقوم بها وزير الداخلية الاسباني الى المغرب منذ نهاية 2016، ويؤكد البلدان تعاونهما "بطريقة نموذجية" في التصدي للإرهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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