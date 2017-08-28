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سياسة

لافروف في جولة خليجية ويؤكد دعم روسيا لوساطة الكويت

28/8/2017

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد موسكو للمساهمة في مساعي دولة الكويت لتسوية للأزمة الخليجية بما يلائم جميع الأطراف.

وأكد لافروف عقب محادثاته في العاصمة الكويتية (الاثنين) مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أن روسيا تتواصل مع كل دول الخليج، وأنها مهتمة ببقاء مجلس التعاون موحدا كونه لاعبا دوليا وإقليميا مهما وله علاقات متينة مع بلاده.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) "نعتقد أن مبادرة الكويت تستحق الدعم -بالطريقة الأكثر فعالية- من كل شخص من الممكن أن يكون له تأثير إيجابي على هذا الوضع"، وقال "إننا مستعدون لتقديم هذا الدعم بطرق مقبولة لجميع الأطراف المعنية في هذا الوضع".

وبدأ لافروف الاثنين جولة خليجية بزيارة الكويت، حيث التقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بحضور نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، وبحث معه أبرز التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، على أن يتوجه لاحقا إلى الإمارات وقطر.

وتأتي زيارة لافروف للكويت بعد زيارة مماثلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الدفاع البريطاني مايكل فالون.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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