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سياسة

شاهد: "هارفي" يعزل كبرى مدن ولاية تكساس الأمريكية

27/8/2017

تسببت الفيضانات العارمة الناجمة عن إعصار "هارفي"، الذي حذرت الأرصاد الجوية من أن تأثيراته هي "الأسوأ"، في إغلاق مطاري مدينة هيوستن رابع أكبر المدن الأمريكية.

كما أغلقت السلطات الطرق الرئيسية التي تربط المدينة بباقي مدن الولاية كما تم إخلاء أحد أضخم مستشفيات المدينة بعد توقف إمداده بالكهرباء وخرجت محطة تلفزيونية محلية عن الخدمة.

وعلق مطار جورج بوش الدولي في هيوستن جميع رحلاته التجارية بعدما غمرت الفيضانات الطرقات المؤدية إليه، ما تسبب بزيادة عزلة كبرى مدن ولاية تكساس. وكان مطار هوبي الدولي، ثاني مطار في المدينة، علق جميع الرحلات "بسبب المياه في المدارج".

وأعلنت مجموعة "اكسون موبيل" النفطية العملاقة تعليق أنشطتها في موقع تابع لها في الولاية بسبب الإعصار.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيتوجه إلى تكساس الثلاثاء لتفقد الأضرار والفيضانات الناجمة عن العاصفة هارفي التي ضربت الولاية كإعصار قوي من الفئة الرابعة.

وأضافت المتحدثة سارة ساندرز أن البيت الأبيض "ينسق عمليات الإمداد والتموين مع الولاية والمسؤولين المحليين".

وحوّل "هارفي" شوارع هيوستن إلى أنهار فيما دعت أجهزة الطوارئ السكان إلى الصعود إلى أسطح المنازل أو المناطق المرتفعة وذلك لكي تتمكن مروحيات الإنقاذ من العثور عليهم.

وحذّر حاكم ولاية تكساس غريغ ابوت من أن "الوضع خطر وسيتفاقم"، مؤكدا أن الأضرار الناجمة عن الإعصار يمكن أن تصل كلفتها إلى "مليارات الدولارات".

وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل منذ وصل "هارفي" إلى اليابسة كإعصار من الدرجة الرابعة على مقياس من خمس درجات تصاعدية.

المصدر : مواقع فرنسية
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