شاهد: مسلمو الروهنغيا يبكون تضرعا إلى الله لإنقاذهم من قوات ميانمار

نشرت وكالة أنباء أركان المعنية بشؤون مسلمي ميانمار من الروهنغيا مقاطع مصورة تظهر حجم المأساة الحقيقي التي يعيشونها بعد تعرضهم للتنكيل والقتل على يد قوات ميانمار.

أظهرت المقاطع المصورة عائلات مشردة فرت إلى الغابات بعد إحراق قراها وقتل ذويها وأفراد العائلات يبكون ويتضرعون إلى الله لإنقاذهم.

وحاول المئات من مسلمي الروهنغيا دخول بنغلادش فرارا من أعمال العنف الدائرة شمال غربي ميانمار، لكن حرس الحدود في بنغلادش أمرهم بالعودة من حيث أتوا.

وكان الآلاف من المدنيين من مسلمي الروهنغيا قد فروا من أعمال العنف في ولاية راخين شمالي ميانمار منذ يوم الجمعة بعد اندلاع أعمال العنف بين مسلحين من الروهنغيا وقوات الأمن في ميانمار.

ونجح نحو ألفي شخص من العبور إلى داخل بنغلاديش، وفقا لتقديرات اللاجئين الروهينغيين الذين يعيشون في معسكرات مؤقتة في بنغلاديش.

وقال جيش ميانمار إن متمردين من الروهنغيا هاجموا 30 مركزا للشرطة وقاعدة للجيش، ما أسفر عن مقتل 89 شخصا، بينهم 77 مسلحا و12 من أفراد قوات الأمن.

وتمثل الهجمات تصعيدا كبيرا في الصراع الذي اندلع في أكتوبر/تشرين الأول وأدى إلى عملية عسكرية كبيرة يقوم بها الجيش وقوات الأمن الحكومية في ميانمار، تشوبها مزاعم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق مسلمي الروهنغيا.