شاهد| مذيعة مصرية: "الخلايا الأوبامية" وراء تجميد المساعدات الأمريكية

قالت مذيعة مصرية إن من وصفتها بـ"الدولة العميقة" داخل الولايات المتحدة، التي يقودها الرئيس السابق باراك أوباما و"الخلايا" التابعة له، تحاول إفساد العلاقات المصرية الأمريكية.

وقالت المذيعة رانيا محمود ياسين في برنامجها بفضائية مصرية خاصة (السبت) إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجميد جزء من المساعدات الأمريكية لمصر الأسبوع الماضي هو "محاولة من الدولة العميقة داخل أمريكا في ’قلقلة‘ العلاقات بين مصر وبين أمريكا".

وأضافت أن ما سمته "الخلايا الأوبامية… ستظل تعبث من أجل عرقلة كل ما يريده ترمب من تغيير في بعض المشاهد السياسية التي استمرت عقيمة لسنوات وخاصة العلاقات المصرية الأمريكية".

وقالت ياسين إن هناك "لوبيا إخوانيا قطريا" يعمل على تعطيل ما يريده ترمب من تغيير في السياسات الأمريكية، وإن هذا اللوبي متغلغل في عدد من المؤسسات الأمريكية، ومن بينها الكونغرس، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يمثل أحد أجنحة هذا اللوبي.